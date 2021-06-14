الرئيس عون التقى رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه وعرض معه اخر التطورات المرتبطة بعملية التفاوض بعد توقفها قبل اسابيع

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