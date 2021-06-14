أخبار عاجلة

ماكرون: تحدثت مع أردوغان وأبلغته بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال قمة الناتو ببروكسل
lebanon 24
14/06/2021 19:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يتفق في اتصال مع أردوغان على بحث القضايا المشتركة خلال قمة الناتو في حزيران المقبل
lebanon 24
14/06/2021 19:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة "الناتو"
lebanon 24
14/06/2021 19:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة الناتو
lebanon 24
14/06/2021 19:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2021-06-14
11:40 | 2021-06-14
11:25 | 2021-06-14
11:07 | 2021-06-14
10:47 | 2021-06-14
10:42 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website