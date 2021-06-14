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أ.ف.ب: رئيس الوزراء الفلسطيني يعتبر أن "مغادرة نتنياهو تطوي أسوأ حقبة" في تاريخ الصراع

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:15
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