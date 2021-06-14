كنعان بعد اجتماع لجنة المال مع البنك الدولي: هناك مشاريع بمليار دولار من البنك الدولي غير منفذة ونبحث اعادة التخصيص في اولويات الساعة ووفق حاجات لبنان واللبنانيين

Lebanon 24