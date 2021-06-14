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معلومات للـ LBCI: البنك الدولي ابلغ لجنة المال والموازنة استعداده لاعادة تخصيص ٩٥٩ مليون دولار من القروض غير المنفذة لشبكة الامان الاجتماعي بمسار تنفيذي مدته من ٣ الى ٦ اشهر حسب تجاوب الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
14-06-2021 | 07:10
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