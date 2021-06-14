أخبار عاجلة

بشارة الأسمر: تحرّكنا واضح وهو من أجل المطالبة بعدم وقف الدعم قبل إيجاد سياسة بديلة ومن الضروري النزول معًا إلى الشارع لرفع الصوت عاليًا

Lebanon 24
14-06-2021 | 07:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية: النقاشات في فيينا هدفها إيجاد تصور واضح وشفاف لرفع العقوبات
lebanon 24
14/06/2021 19:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر للـmtv: وعدنا الناس أن نكون في تحرّكٍ تصاعديّ عنوانه الأول والأخير الدعوة باتجاه تشكيل حكومة
lebanon 24
14/06/2021 19:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكون ازمة البنزين مقدمة لرفع الدعم؟
lebanon 24
14/06/2021 19:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
" واحد بدو يسكتنا يا عيب الشوم".. نوال الزغبي ترّد على مطالبتها بعدم التحدث بالسياسة
lebanon 24
14/06/2021 19:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2021-06-14
11:40 | 2021-06-14
11:25 | 2021-06-14
11:07 | 2021-06-14
10:47 | 2021-06-14
10:42 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website