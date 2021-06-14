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لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل: قلقون بشأن الأوضاع الحقوقية في الأراضي المحتلة

Lebanon 24
14-06-2021 | 10:47
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