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أخبار عاجلة
الحكومة الإسرائيلية تسمح بإقامة مسيرة العلم للمستوطنين في القدس غدا
Lebanon 24
14-06-2021
|
13:11
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