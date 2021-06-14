أخبار عاجلة

وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل: مستعدون لأعمال عنف بسبب مسيرة "العلم" غدا

Lebanon 24
14-06-2021 | 13:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية تسمح بإقامة مسيرة العلم للمستوطنين في القدس غدا
lebanon 24
14/06/2021 23:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يقول إنه رفع كل الإجراءات الأمنية المفروضة بسبب التصعيد في غزة
lebanon 24
14/06/2021 23:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في الوقت الحالي أمر خاطئ
lebanon 24
14/06/2021 23:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقف حركة القطارات بين تل أبيب وبئر السبع بداية من الساعة السابعة بسبب الأوضاع الأمنية (الجزيرة)
lebanon 24
14/06/2021 23:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2021-06-14
16:09 | 2021-06-14
15:58 | 2021-06-14
15:49 | 2021-06-14
15:45 | 2021-06-14
15:42 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website