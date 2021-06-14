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سكاي نيوز نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن واعتقال عدد من المشتبه فيهم

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:22
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