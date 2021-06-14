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الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مبنى في الاشرفية ونقل مصابة الى مستشفى الكرنتينا

Lebanon 24
14-06-2021 | 16:09
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