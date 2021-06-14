الخارجية الإماراتية: وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد يبحث في اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الابراهيمي

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