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قائد القيادة الأميركية المركزية يؤكد تنفيذ قرار انسحاب بلاده من أفغانستان مع استمرار دعم الحكومة الأفغانية لمواجهة الإرهاب
Lebanon 24
14-06-2021
|
19:38
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