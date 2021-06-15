26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
توقف كلي للسير وإزدحام كبير على كافة مداخل ومخارج الأشرفية
Lebanon 24
15-06-2021
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
حريق كبير يضرب مبنى في الأشرفية (فيديو)
Lebanon 24
حريق كبير يضرب مبنى في الأشرفية (فيديو)
15/06/2021 14:25:58
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة كبيرة.. الصيدليات ستتوقف عن العمل في هذا التاريخ
Lebanon 24
الأزمة كبيرة.. الصيدليات ستتوقف عن العمل في هذا التاريخ
15/06/2021 14:25:58
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يشدد في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي على الحاجة للتوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يشدد في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي على الحاجة للتوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع
15/06/2021 14:25:58
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: قيادة المقاومة في غزة اتخذت موقفا حازما وتاريخيا وكبيرا وهو التهديد أنه اذا لم يتوقف العدو عن اجراءاته بحق حي الشيخ جراح والأقصى فالمقاومة في غزة ستلجأ الى المعركة المسلحة وفي الوقت المحدد هددت وفي الوقت المحدد والمرسوم والمعلن نفذت تهديدها
Lebanon 24
نصرالله: قيادة المقاومة في غزة اتخذت موقفا حازما وتاريخيا وكبيرا وهو التهديد أنه اذا لم يتوقف العدو عن اجراءاته بحق حي الشيخ جراح والأقصى فالمقاومة في غزة ستلجأ الى المعركة المسلحة وفي الوقت المحدد هددت وفي الوقت المحدد والمرسوم والمعلن نفذت تهديدها
15/06/2021 14:25:58
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
13:48 | 2021-06-14
14/06/2021 01:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
14:45 | 2021-06-14
14/06/2021 02:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
11:46 | 2021-06-14
14/06/2021 11:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار عند الحدود اللبنانية - السورية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار عند الحدود اللبنانية - السورية.. إليكم التفاصيل
14:32 | 2021-06-14
14/06/2021 02:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يكشف: لهذا السبب رفض بري اعتذار الحريري
Lebanon 24
جميل السيد يكشف: لهذا السبب رفض بري اعتذار الحريري
15:21 | 2021-06-14
14/06/2021 03:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:52 | 2021-06-15
الخارجية التركية: البيان الذي نشر في ختام اجتماع 7 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في أثينا لا قيمة له
06:36 | 2021-06-15
الرئيس عون تابع الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال ودعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين
06:24 | 2021-06-15
الكرملين: لسنا راضين عن وتيرة التطعيم البطيئة في روسيا حاليا
06:20 | 2021-06-15
لجنة الوساطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال تقرر رفع جلسات التفاوض مع استمرار جهود تقريب وجهات النظر خلال الأسابيع المقبلة (سكاي نيوز)
06:18 | 2021-06-15
الرئيس برّي يلتقي في هذه الأثناء السفيرة الفرنسية آن غريو في عين التينة
06:17 | 2021-06-15
إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قدمه جنوبي قطاع غزة (الأناضول)
فيديو
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
05:00 | 2021-06-15
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
04:30 | 2021-06-15
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
04:13 | 2021-06-15
15/06/2021 14:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact