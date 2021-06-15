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15 قتيلاً على الأقل في هجوم انتحاري على معسكر للجيش في الصومال (أ. ف. ب)

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:20
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