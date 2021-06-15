أخبار عاجلة

حليب الأطفال لعمر أكبر من سنة سيتوفر بكميات كبيرة قريباً جداً ولكن بسعر مرتفع جداً بسبب رفع مصرف لبنان الدعم عنه

Lebanon 24
15-06-2021 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
توقعوا هذا الاجراء المصرفي قريباً جداً
lebanon 24
15/06/2021 20:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات عنيفة مستمرة ولم تتوقف على غزّة وأعداد الإصابات كبيرة جداً بسبب كثافة الغارات وبوارج بحرية تشارك بالقصف (الحرة)
lebanon 24
15/06/2021 20:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد صادم.. اتلاف كمية كبيرة من حليب الأطفال بعد انتهاء صلاحيتها (صور)
lebanon 24
15/06/2021 20:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن: كل المستلزمات الطبية موجودة وبكميات كبيرة والبعض نصح المستوردين بالتخزين بحال رفع الدعم (الجديد)
lebanon 24
15/06/2021 20:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:45 | 2021-06-15
12:43 | 2021-06-15
12:28 | 2021-06-15
12:17 | 2021-06-15
12:08 | 2021-06-15
12:07 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website