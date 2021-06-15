الرئيس عون تابع الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال ودعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين

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