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وزير الخارجية المصري: الوساطة الإفريقية بشأن سد النهضة بدأت منذ نحو عام لكنها للأسف لم تسفر عن النتائج المرجوة

Lebanon 24
15-06-2021 | 09:34
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