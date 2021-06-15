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أردوغان: نأمل أن تستجيب أرمينيا ليد النيات الحسنة والتضامن الممدودة إليها وتغتنم الفرصة لصناعة المستقبل المشترك

Lebanon 24
15-06-2021 | 09:41
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