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احمد أبو الغيط: الجامعة العربية كلفت لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن سد النهضة

Lebanon 24
15-06-2021 | 10:07
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