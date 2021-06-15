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اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل

Lebanon 24
15-06-2021 | 08:23
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