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وسائل إعلام إسرائيليّة: اندلاع 20 حريقاً في المناطق القريبة من قطاع غزة نتيجة اطلاق بالونات حارقة

Lebanon 24
15-06-2021 | 11:56
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