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الخارجية الأمريكية: نواصل دعم الجهود التي تبذلها إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

Lebanon 24
15-06-2021 | 14:28
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