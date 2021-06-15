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أخبار عاجلة
الجيش يعيد فتح دوار مرجان في صيدا بعد أن قطعه عدد من المحتجين بالاطارات المشتعلة
Lebanon 24
15-06-2021
|
15:33
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