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فهمي يكشف: تهريب الوقود لسوريا كان يتم عبر معابر شرعية

Lebanon 24
15-06-2021 | 16:35
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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ"الحدث" أن "تهريب الوقود لسوريا كان يتم أيضاً عبر معابر شرعية" وليس فقط عبر غير الشرعية منها.
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