أخبار عاجلة

الخارجية الإثيوبية: نرفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل

Lebanon 24
15-06-2021 | 15:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
احمد أبو الغيط: الجامعة العربية كلفت لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن سد النهضة
lebanon 24
16/06/2021 01:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المبعوث الخاص إلى القرن الإفريقي يبحث إرساء الاستقرار وحل مقبول لكل الأطراف بشأن سد النهضة
lebanon 24
16/06/2021 01:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب المغرب في الجامعة العربية للجزيرة: قرار الجامعة بشأن القدس كان واضحًا بضرورة وقف اعتداءات إسرائيل
lebanon 24
16/06/2021 01:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: خطوات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي
lebanon 24
16/06/2021 01:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2021-06-15
18:24 | 2021-06-15
18:21 | 2021-06-15
18:14 | 2021-06-15
18:08 | 2021-06-15
18:07 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website