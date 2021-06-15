أخبار عاجلة

واشنطن: ليندركينغ سيلتقي مسؤولين كبار في الحكومتين السعودية واليمنية والمبعوث الأممي

Lebanon 24
15-06-2021 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: لقاء بين مسؤولين عسكريين كبار من أميركا وإسرائيل أكد على دعم واشنطن لتل أبيب
lebanon 24
16/06/2021 04:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: روسيا تستعد لتزويد ⁧‫إيران‬⁩ في غضون أشهر بنظام أقمار اصطناعية متقدم
lebanon 24
16/06/2021 04:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
‏البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي التزام واشنطن بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها
lebanon 24
16/06/2021 04:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون وميركل يطالبان واشنطن بتوضيحات بشأن التجسس على مسؤولين أوروبيين
lebanon 24
16/06/2021 04:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:12 | 2021-06-15
19:36 | 2021-06-15
19:22 | 2021-06-15
19:05 | 2021-06-15
18:50 | 2021-06-15
18:49 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website