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إسرائيل تشنّ سلسلة غارات جوية على اهداف في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات في القطاع

Lebanon 24
15-06-2021 | 18:14
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