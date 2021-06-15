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استهداف إسرائيلي لموقع تدريب لحماس جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من ⁧‫غزة‬⁩ باتجاه مزارع إسرائيلية

Lebanon 24
15-06-2021 | 18:38
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