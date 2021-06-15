23
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
جامعة "جونز هوبكنز": وفاة أكثر من 600 ألف شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء
Lebanon 24
15-06-2021
|
19:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أكثر من 600 الف وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة (جونز هوبكنز)
Lebanon 24
أكثر من 600 الف وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة (جونز هوبكنز)
16/06/2021 04:11:12
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيات كورونا بالولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ ذروة الوباء
Lebanon 24
وفيات كورونا بالولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ ذروة الوباء
16/06/2021 04:11:12
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المدخنون أكثر عرضة للوفاة بكوفيد 19
Lebanon 24
المدخنون أكثر عرضة للوفاة بكوفيد 19
16/06/2021 04:11:12
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة الأميركية: 42.810 إصابة جديدة بفيروس كورونا و853 وفاة
Lebanon 24
الولايات المتحدة الأميركية: 42.810 إصابة جديدة بفيروس كورونا و853 وفاة
16/06/2021 04:11:12
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
11:04 | 2021-06-15
15/06/2021 11:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
07:30 | 2021-06-15
15/06/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
09:55 | 2021-06-15
15/06/2021 09:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية
Lebanon 24
بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية
02:00 | 2021-06-15
15/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
09:00 | 2021-06-15
15/06/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:12 | 2021-06-15
الخارجية الأميركية: المبعوث الخاص لليمن يبدأ زيارة إلى السعودية من اليوم وحتى 17 حزيران الجاري
19:36 | 2021-06-15
الصحة المصرية تسجّل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة
19:05 | 2021-06-15
أدرعي: جاءت الغارات ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية
18:50 | 2021-06-15
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال مع حماس في غزة
18:49 | 2021-06-15
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يؤكد شن غارات على معسكرات تابعة لحماس
18:38 | 2021-06-15
استهداف إسرائيلي لموقع تدريب لحماس جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه مزارع إسرائيلية
فيديو
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
05:00 | 2021-06-15
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
04:30 | 2021-06-15
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
04:13 | 2021-06-15
16/06/2021 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact