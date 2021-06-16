الرئيس عون التقى رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في لبنان وسوريا القس جوزيف قصاب بحضور النائب ادغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر تحضيراً للقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الاول من تموز المقبل

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