رئاسة المجلس النيابي: هذا ليس من حقكم وقرار تكليفه ليس منكم والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه والمطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة

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