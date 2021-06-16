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باسيل من مجلس النواب: بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:12
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