أخبار عاجلة

جبران باسيل: القضية طارئة جداً ولا يجوز بقاء الدعم استنسابياً فيما الصهاريج تمر عبر الحدود تحت اعين القوى الامنية وبمشاركتها احيانا وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحل جزئيا موضوع الدعم

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل بعد انتهاء اجتماع "لبنان القوي": نلتزم بالمهمة التي وصفناها بالانتحارية بتقديم اقتراح حول موضوع الدعم والبطاقة
lebanon 24
16/06/2021 20:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من مجلس النواب: بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب
lebanon 24
16/06/2021 20:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حليب الأطفال لعمر أكبر من سنة سيتوفر بكميات كبيرة قريباً جداً ولكن بسعر مرتفع جداً بسبب رفع مصرف لبنان الدعم عنه
lebanon 24
16/06/2021 20:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الاسمر: لابقاء الدعم على الطحين المستعمل للخبز والإكسترا
lebanon 24
16/06/2021 20:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:43 | 2021-06-16
13:42 | 2021-06-16
13:41 | 2021-06-16
13:41 | 2021-06-16
13:40 | 2021-06-16
13:39 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website