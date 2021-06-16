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نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأن الاهم هو موضوع الاصلاحات

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:19
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16/06/2021 20:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الحريري
lebanon 24
16/06/2021 20:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
16/06/2021 20:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/06/2021 20:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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