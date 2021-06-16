أخبار عاجلة

رئيس الحكومة الفرنسية: فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامات في الخارج الخميس وحظر التجول الأحد

Lebanon 24
16-06-2021 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فرنسا تلغي حظر التجول و"الكمامات الإلزامية"
lebanon 24
16/06/2021 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الكنيست الإسرائيلي يعلن أن التصويت على الحكومة الجديدة سيتم يوم الأحد القادم (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/06/2021 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسية: بدأنا باتخاذ إجراءات لمنع دخول شخصيات لبنانية ضالعة بالفساد إلى فرنسا (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/06/2021 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نجار: لم أسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي وكنتُ أعلم بمرسوم أعدّته وزيرة الدفاع وأرسلته إلى رئيس الحكومة والضباط تكلّموا بالتقنيات وتبيّن أنّ الاقتراح إما يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح
lebanon 24
16/06/2021 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:52 | 2021-06-16
13:43 | 2021-06-16
13:42 | 2021-06-16
13:41 | 2021-06-16
13:41 | 2021-06-16
13:40 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website