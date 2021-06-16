أخبار عاجلة

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: يجب أن تأخذ محادثات فيينا البرنامج الصاروخي الإيراني في الاعتبار

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إجتماع في وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة الأزمة الراهنة مع دول مجلس التعاون الخليجي
lebanon 24
16/06/2021 20:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: تصريحات وزير الخارجية اللبناني تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وهي "اساءات مشينة"
lebanon 24
16/06/2021 20:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لـ"ان بي سي": تقدم في محادثات فيينا والأجواء إيجابية وبدأنا بصياغة المسودات (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2021 20:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا توصلت لصياغة مسودتين حتى الآن والأمر في هذه المرحلة يتطلب دقة عالية
lebanon 24
16/06/2021 20:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:52 | 2021-06-16
13:43 | 2021-06-16
13:42 | 2021-06-16
13:41 | 2021-06-16
13:41 | 2021-06-16
13:40 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website