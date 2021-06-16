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رئاسة الجمهورية: لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك

Lebanon 24
16-06-2021 | 11:42
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