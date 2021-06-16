مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يرد على بيان اعلام رئاسة مجلس النواب: الرئيس ميشال سليمان لم يكن يحظ بدعم وتأييد اكبر كتلة نيابية ومع ذلك اعطي على الأقل ثلاثة وزراء في الحكومات حتى نهاية عهده

Lebanon 24