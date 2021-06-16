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وزارة الصحة الإسرائيلية: نحذر رعايانا من السفر إلى الإمارات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد فيها

Lebanon 24
16-06-2021 | 13:14
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