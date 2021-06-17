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‏عودة تدريجية إلى "الحياة الطبيعية" في فرنسا بعد إعلان عدم إلزامية ارتداء الكمامات ورفع حظر التجول

Lebanon 24
17-06-2021 | 02:51
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