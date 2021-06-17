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أخبار عاجلة
التحكم المروري: قطع السير على جسر خلدة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين
Lebanon 24
17-06-2021
|
02:16
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