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عدد من المحتجين قطعوا بالاتجاهين طريق عام حلبا محلّة مفرق الحصنية بالشاحنات إحتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي

Lebanon 24
17-06-2021 | 02:48
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