25
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
عدد من المحتجين قطعوا بالاتجاهين طريق عام حلبا محلّة مفرق الحصنية بالشاحنات إحتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي
Lebanon 24
17-06-2021
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عدد من المحتجين يقفلون دوار مرجان بحاويات النفايات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر الدولار
Lebanon 24
عدد من المحتجين يقفلون دوار مرجان بحاويات النفايات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر الدولار
17/06/2021 11:03:30
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع اوتوستراد عرمان - المنية في هذه الاثناء من قبل عدد من المحتجين على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
Lebanon 24
قطع اوتوستراد عرمان - المنية في هذه الاثناء من قبل عدد من المحتجين على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
17/06/2021 11:03:30
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين وعلى طريق الشويفات عند مفرق الوروار
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين وعلى طريق الشويفات عند مفرق الوروار
17/06/2021 11:03:30
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع السير على طريق عام البيرة- حلبا من قبل بعض المحتجين
Lebanon 24
قطع السير على طريق عام البيرة- حلبا من قبل بعض المحتجين
17/06/2021 11:03:30
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
توقع جديد لميشال حايك يتحول الى حقيقية... ماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقع جديد لميشال حايك يتحول الى حقيقية... ماذا قال؟ (فيديو)
05:33 | 2021-06-16
16/06/2021 05:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العهد ينقلب على التسوية.. لا نثق بـ"حزب الله"؟
Lebanon 24
العهد ينقلب على التسوية.. لا نثق بـ"حزب الله"؟
05:00 | 2021-06-16
16/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
10:00 | 2021-06-16
16/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
15:13 | 2021-06-16
16/06/2021 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:57 | 2021-06-17
التحكم المروري: اعادة فتح السير عند ساحة شتورا
03:55 | 2021-06-17
التحكم المروري: اعادة فتح السير عند تقاطع الكولا - بيروت
03:50 | 2021-06-17
إتحاد النقل البري يقفل الطريق تحت حسر الدورة عند المستديرة لبدء الإعتصام
03:23 | 2021-06-17
قطع الطريق عند تقاطع الكولا إلى الروشة بالعوائق والسيارات
03:18 | 2021-06-17
قطع الطريق الدولية في شتورا من قبل عدد من المحتجين
02:43 | 2021-06-17
التحكم المروري: قطع السير عند تقاطع عزمي طرابلس من قبل بعض المحتجين وتحويله الى الطرقات المجاورة
فيديو
"ليموزين بوتين" حديث الناس بعد قمته مع بايدن.. تعرّفوا إلى أسرارها ومزاياها (فيديو)
Lebanon 24
"ليموزين بوتين" حديث الناس بعد قمته مع بايدن.. تعرّفوا إلى أسرارها ومزاياها (فيديو)
02:00 | 2021-06-17
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-16
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
17/06/2021 11:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact