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مصادر "الحدث": قصف إسرائيلي على موقع رصد في القنيطرة بسوريا يتردد عليه قياديون من "حزب الله"

Lebanon 24
17-06-2021 | 04:42
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