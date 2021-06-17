أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل سفيرة سويسرا لدى لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الدبلوماسية وشكرها على الجهود التي بذلتها لتعزيز العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
17-06-2021 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل سفير الاوروغواي لويس ريكاردو ناريو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان
lebanon 24
17/06/2021 13:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان كريستوف مارتن في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه بحضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي
lebanon 24
17/06/2021 13:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب استقبل السفير الصيني وانغ كيجيان وسفير الأورغواي ريكاردو ناريو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامهما الديبلوماسية
lebanon 24
17/06/2021 13:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع وعرض معها موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني المفاوض
lebanon 24
17/06/2021 13:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:09 | 2021-06-17
06:08 | 2021-06-17
05:57 | 2021-06-17
05:42 | 2021-06-17
05:24 | 2021-06-17
05:10 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website