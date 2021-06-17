رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر: لا شيء أكبر من الوطن ويجب أن ندافع عن لبنان فما يمارس علينا اليوم هو تهجير من البلد ومحاولة قتل من دون رصاص وما نراه هو محاولة إغتيال للشعب ويجب أن نتصدّى لهذا الواقع بالتكافل والتضامن

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