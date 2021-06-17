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اعادة فتح السير على طريق عام حلبا - العبدة في محلة الحصنية (التحكم المروري)
Lebanon 24
17-06-2021
|
05:57
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