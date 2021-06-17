أخبار عاجلة

بوتين: المحادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن كانت "ودية"

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية للعربية: القمة بين بايدن وبوتين كانت بناءة
lebanon 24
17/06/2021 20:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الجولة الثانية من المحادثات بين الرئيسين بايدن وبوتين في جنيف (الشرق)
lebanon 24
17/06/2021 20:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: الرئيس بايدن أعرب لبوتين عن مخاوفه بشأن الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا
lebanon 24
17/06/2021 20:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسفير الأميركي في موسكو بعد الاتصال بين بايدن وبوتين
lebanon 24
17/06/2021 20:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2021-06-17
12:39 | 2021-06-17
11:52 | 2021-06-17
11:29 | 2021-06-17
11:26 | 2021-06-17
10:59 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website