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جورج عطالله لـ"الجديد": الرئيس عون كان لديه توجه بالدعوة لطاولة حوار ولديه توجه بطرح مبادرة أو رسالة إلى اللبنانيين

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:33
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