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وزيرة الدفاع الفرنسية: كلنا معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:45
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